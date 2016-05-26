مبيعات المؤسسات المحلية تهبط ببورصة مصر
1235 جمت - دفعت مبيعات مؤسسات المال المحلية بورصة مصر للتراجع خلال معاملات اليوم الخميس نهاية الأسبوع وسط شح في السيولة.
وتراجع المؤشر المصري الرئيسي 0.18 بالمئة ليغلق عند 7531.15نقطة ونزل المؤشر الثانوي 0.42 بالمئة ليغلق عند 373.67 نقطة.
وبلغت قيم التداول 494.027 مليون جنيه.
ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على نحو 85 بالمئة من المعاملات والأجانب على 12 بالمئة والمؤسسات على نحو 70 بالمئة.
وخسرت أسهم التجاري الدولي 0.28 بالمئة وجلوبال تليكوم 3.5 بالمئة وبورتو 3.3 بالمئة وبايونيرز 0.7 بالمئة والمصرية للاتصالات والقلعة 0.8 بالمئة.
وارتفعت أسهم هيرميس 0.55 بالمئة وبالم هيلز 0.4 بالمئة والعربية للأقطان 3.6 بالمئة ودومتي 0.9 بالمئة بينما استقرت أسهم أوراسكوم للاتصالات دون تغيير عن إغلاق الأربعاء.
وألغت بورصة مصر جميع المعاملات التي تمت على أسهم بلتون المالية اليوم.
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