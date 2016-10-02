كريستل السعودية توقع اتفاقات مرابحة بقيمة 6.955 مليار ريال

الرياض 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة التصنيع الوطنية السعودية إن الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة (كريستل) المملوكة لها بنسبة 79 بالمئة وقعت اتفاقات مرابحة بقيمة 6.955 مليار (1.85 مليار دولار) ريال لإعادة تمويل قروضها.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد أن كريستل وقعت اتفاقات تمويل مرابحة مشتركة وبيع آجل ورأس المال العامل مع نفس مجموعة البنوك المقرضة للشركة.

وقال البيان "الغرض من التمويل هو إعادة تمويل التزامات الشركة والذي سوف يعزز الهيكل التمويلي لشركة كريستل ويساهم في دعم نمو الشركة."

وبحسب البيان يتعين على الشركة سداد كامل المبلغ الممول دفعة واحدة بعد ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الاتفاق مع إمكانية التمديد لسنتين إضافيتين.

تعمل تصنيع في قطاع البتروكيماويات والمعادن والكيماويات وهي من أكبر منتجي ثاني أكسيد التيتانيوم في العالم من خلال وحدتها كريستل.