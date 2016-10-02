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لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Sun Oct 2, 2016 8:22am GMT
 
[-] نص [+]

0906 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.2 بالمئة إلى 5635 نقطة.

* معظم أسواق الخليج مغلقة اليوم بمناسبة العام الهجري الجديد.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية بدأت بإعطاء إشارات البيع ما يدل على وجود تعافي قصير المدى للمؤشر.

* أسهم الأهلي التجاري ترتفع 1.5 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة وسامبا 0.8 بالمئة وجبل عمر 0.5 بالمئة والإنماء 0.9 بالمئة.

* أسهم صافولا تنخفض 3.1 بالمئة ومكة للتعمير 1.1 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.7 بالمئة واسمنت ينبع 2.4 بالمئة وبنك الرياض 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير هالة قنديل)
 