لمحة -السوق السعودي يهبط لأدنى مستوى في نحو خمسة أعوام ونصف
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* المؤشر السعودي يهبط 3.11 بالمئة إلى 5448.2 نقطة.
* المؤشر يسجل أدنى مستوى في خمس سنوات وسبعة أشهر وتحديدا منذ الثاني من مارس آذار 2011.
* قيم التداول بلغت 4.3 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* مؤشر البنوك يهبط 2.6 بالمئة والبتروكيماويات 1.8 بالمئة والتجزئة 4.9 بالمئة والإعلام يهبط 9.5 بالمئة.
* الكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري يقول إن المتعاملين قلقون وحذرون بعد إقرار قانون "جاستا" الذي يسمح للناجين من هجمات 11 سبتمبر أيلول وعائلات الضحايا بمقاضاة الحكومة السعودية للمطالبة بتعويضات.
* العمري يقول إن قرار الحكومة بخفض العلاوات ومزايا القطاع العام يلقي بظلاله على القطاعات التي تتأثر بانخفاض الإنفاق الاستهلاكي مثل التجزئة والاسمنت والكهرباء والإعلام.
* العمري يقول إن السوق "هش بالفعل" ومن المتوقع استمرار الضغوط وتحقيق المزيد من الخسائر.
* هبوط 158 سهما بين 166 سهما جرى التداول عليها وصعود ثلاثة أسهم فقط واستقرار خمسة آخرين.
* أسهم سامبا تنخفض 7.1 بالمئة والكهرباء 8.01 بالمئة والراجحي 1.5 بالمئة والسعودي الفرنسي 6.4 بالمئة وصافولا 5.03 بالمئة.
* أسهم ينساب ترتفع 1.8 بالمئة والأهلي التجاري 0.6 بالمئة وحلواني 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير هالة قنديل)
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