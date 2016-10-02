لمحة -السوق السعودي يهبط لأدنى مستوى في نحو خمسة أعوام ونصف

1238 جمت -

* المؤشر السعودي يهبط 3.11 بالمئة إلى 5448.2 نقطة.

* المؤشر يسجل أدنى مستوى في خمس سنوات وسبعة أشهر وتحديدا منذ الثاني من مارس آذار 2011.

* قيم التداول بلغت 4.3 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* مؤشر البنوك يهبط 2.6 بالمئة والبتروكيماويات 1.8 بالمئة والتجزئة 4.9 بالمئة والإعلام يهبط 9.5 بالمئة.

* الكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري يقول إن المتعاملين قلقون وحذرون بعد إقرار قانون "جاستا" الذي يسمح للناجين من هجمات 11 سبتمبر أيلول وعائلات الضحايا بمقاضاة الحكومة السعودية للمطالبة بتعويضات.

* العمري يقول إن قرار الحكومة بخفض العلاوات ومزايا القطاع العام يلقي بظلاله على القطاعات التي تتأثر بانخفاض الإنفاق الاستهلاكي مثل التجزئة والاسمنت والكهرباء والإعلام.

* العمري يقول إن السوق "هش بالفعل" ومن المتوقع استمرار الضغوط وتحقيق المزيد من الخسائر.

* هبوط 158 سهما بين 166 سهما جرى التداول عليها وصعود ثلاثة أسهم فقط واستقرار خمسة آخرين.

* أسهم سامبا تنخفض 7.1 بالمئة والكهرباء 8.01 بالمئة والراجحي 1.5 بالمئة والسعودي الفرنسي 6.4 بالمئة وصافولا 5.03 بالمئة.