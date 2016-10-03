المؤشر السعودي يهبط 1.9% مسجلا أدنى مستوى في ست سنوات ونصف

الرياض 3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - هبط مؤشر سوق الأسهم السعودي 1.9 بالمئة صباح اليوم الاثنين مسجلا أدنى مستوى في ست سنوات ونصف وسط تنامي قلق المتعاملين في ظل إجراءات التقشف الحكومية.

ونزل المؤشر 1.9 بالمئة إلى 5347 نقطة بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش مسجلا أدنى مستوى منذ 13 ابريل نيسان 2009 .

وهبط مؤشر البنوك 1.2 بالمئة بعدما أمر المركزي السعودي البنوك العاملة في المملكة بإعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري نتيجة خفض بدلات وعلاوات القطاع الحكومي في ظل هبوط أسعار النفط.

وانخفض 124 سهما بين 167 سهما جرى التداول عليها فيما ارتفع 32 سهما واستقر 11 آخرين.

وقاد النزول سهما جبل عمر والراجحي بخسائر 5.4 بالمئة و1.7 بالمئة على الترتيب.

وهبط سهم الاتصالات السعودي 5.4 بالمئة بعد استئناف التداول عليه. وقالت الشركة اليوم إن الرخصة الموحدة التقديم كافة خدمات الاتصالات من شأنها أن توفر فرصا إيجابية لكن يتعذر تقييم الأثر المالي لها في الوقت الراهن.

ونزلت أسهم الكهرباء 5.8 بالمئة والأهلي التجاري 1.5 بالمئة وصافولا 2.6 بالمئة.

في المقابل ارتفعت اسهم معادن 2.1 بالمئة والإنماء 1.4 بالمئة وكيان 2.8 بالمئة والبحري 1.7 بالمئة والاسمنت السعودية 1.5 بالمئة.