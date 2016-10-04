المؤشر السعودي يرتفع صباحا وصعود قوي لأسهم الاتصالات
0731 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.63 بالمئة إلى 5451.2 نقطة.
* المؤشر سجل أمس أدنى مستوى له منذ مارس آذار 2011.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تحافظ على إشارات البيع بما يشير إلى ضعف الاتجاه العام.
* أسهم الاتصالات تصعد بقوة بعد إعادة التداول عليها.
* أسهم زين تقفز 9.6 بالمئة وموبايلي 7.5 بالمئة واتحاد عذيب 5.2 بالمئة.
* الشركات الثلات قالت إنها تتوقع انتعاش أعمالها بسبب الرخصة الموحدة وتوفير أموال من تمديد رخصة الاتصالات لمدة 15 سنة إضافية.
* الحكومة قالت في وقت سابق من الأسبوع إنها ستوفر "رخصة موحدة" لتقديم كافة خدمات الاتصالات.
* محللون يتوقعون أن تساعد الرخصة الموحدة على تزايد المنافسة والحد من سيطرة الاتصالات السعودية على السوق.
* أسهم الراجحي ترتفع اثنين بالمئة وجبل عمر 1.5 بالمئة والأهلي التجاري 1.2 بالمئة.
* أسهم سابك تنخفض 0.3 بالمئة وسامبا 0.9 بالمئة والحكير 3.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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