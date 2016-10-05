أبيكورب ترتب تمويلا إسلاميا بقيمة 100 مليون دولار لهيئة البترول المصرية

دبي 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) السعودية اليوم الأربعاء إنها رتبت تمويلا إسلاميا بنظام المرابحة لأجل ثلاث سنوات بقيمة 100 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول.