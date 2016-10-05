لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0758 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.3 بالمئة إلى 5508.6 نقطة وسط تداولات ضعيفة.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تظهر تحسنا متواضعا في مناطق المبالغة في البيع لكن لم تعط بعد إشارات للشراء.
* أسهم الاتصالات السعودية تنخفض 2.3 بالمئة والأهلي التجاري والسعودي الفرنسي 1.2 بالمئة وساب 2.9 بالمئة وجبل عمر 0.5 بالمئة.
* أسهم السعودية للكهرباء ترتفع 1.3 بالمئة وينساب 2.04 بالمئة والراجحي 0.5 بالمئة وزين السعودية 4.7 بالمئة والأسمنت السعودية 1.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير عبد المنعم درار)
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