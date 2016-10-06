لمحة-المؤشر السعودي ينهي الأسبوع مرتفعا
1225 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.8 بالمئة عند 5631.3 نقطة.
* قيمة التداول بلغت 3.03 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* مؤشر البنوك يقفز 1.05 بالمئة.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية بدأت في التحسن وأعطت إشارات للشراء.
* أسهم سامبا تغلق مرتفعة 4.7 بالمئة والأهلي التجاري 3.2 بالمئة والكهرباء 6.9 بالمئة والاتصالات السعودية 2.4 بالمئة وتصنيع أربعة بالمئة.
* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 1.9 بالمئة والراجحي 0.5 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وصافولا 0.9 بالمئة والحكير 3.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.