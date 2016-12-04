لمحة-المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.52 بالمئة عند 7130.34 نقطة.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال في مناطق المبالغة في الشراء.
* أسهم المراعي تغلق مرتفعة 2.3 بالمئة ومكة للتعمير 3.3 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة والإنماء 1.7 بالمئة وصافولا 1.3 بالمئة.
* أسهم الاتصالات السعودية تغلق منخفضة 1.03 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة ومعادن واحدا بالمئة وبنك الرياض 0.9 بالمئة والأهلي التجاري 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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