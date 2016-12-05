Sun 25 Dec 2016 | 1:51 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة-المؤشر السعودي يتراجع صباحا وسط عمليات جني أرباح

Mon Dec 5, 2016 7:57am GMT
 
[-] نص [+]

0732 جمت -

* المؤشر السعودي ينخفض 1.05 بالمئة إلى 7055.14 نقطة مع جني المتعاملين للأرباح بعد وصول المؤشر لأعلى مستوى في عام.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية قد تعطي إشارات للبيع على المدى القريب.

* الرياض المالية تقول المؤشر قد يشهد تقلبات حادة مع ارتفاع احتمالية التصحيح.

* أسهم جبل عمر تنخفض اثنين بالمئة وصافولا 3.7 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة والسعودي الفرنسي وسافكو 2.2 بالمئة.

* أسهم الاتصالات السعودية والسعودي للاستثمار ترتفع 0.3 بالمئة وهرفي 3.3 بالمئة وزين 1.2 بالمئة والتعاونية للتأمين 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 