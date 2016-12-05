لمحة-المؤشر السعودي يتراجع صباحا وسط عمليات جني أرباح
0732 جمت -
* المؤشر السعودي ينخفض 1.05 بالمئة إلى 7055.14 نقطة مع جني المتعاملين للأرباح بعد وصول المؤشر لأعلى مستوى في عام.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية قد تعطي إشارات للبيع على المدى القريب.
* الرياض المالية تقول المؤشر قد يشهد تقلبات حادة مع ارتفاع احتمالية التصحيح.
* أسهم جبل عمر تنخفض اثنين بالمئة وصافولا 3.7 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة والسعودي الفرنسي وسافكو 2.2 بالمئة.
* أسهم الاتصالات السعودية والسعودي للاستثمار ترتفع 0.3 بالمئة وهرفي 3.3 بالمئة وزين 1.2 بالمئة والتعاونية للتأمين 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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