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لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا

Tue Dec 6, 2016 7:26am GMT
 
[-] نص [+]

0708 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.2 بالمئة إلى 7118.3 نقطة.

* الرياض المالية: الانتعاش الأخير للمؤشر فقد قوته.

* الرياض المالية: المؤشرات‭‭ ‬‬الفنية تقترب من إعطاء إشارات للبيع ومن المتوقع ارتفاع حدة التذبذب.

* أسهم المتقدمة تقفز 2.3 بالمئة بعد إعلانها الاستحواذ على حصة تقل قليلا عن ستة بالمئة في تصنيع.

* أسهم كيان ترتفع 1.14 بالمئة والأهلي التجاري 0.2 بالمئة والصحراء 1.2 بالمئة وينساب 0.5 بالمئة.

* أسهم ساب تنخفض 1.2 بالمئة والعربي الوطني 1.4 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.8 بالمئة وسافكو 0.3 بالمئة والاسمنت السعودية 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 