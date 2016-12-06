لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا

* الرياض المالية: المؤشرات‭‭ ‬‬الفنية تقترب من إعطاء إشارات للبيع ومن المتوقع ارتفاع حدة التذبذب.

* أسهم المتقدمة تقفز 2.3 بالمئة بعد إعلانها الاستحواذ على حصة تقل قليلا عن ستة بالمئة في تصنيع.