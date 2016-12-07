لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا

* المؤشر السعودي يرتفع 0.1 بالمئة إلى 7161.31 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تقترب من إعطاء إشارات للبيع.

* الرياض المالية تقول إن هناك احتمالا متزايدا لحركة تصحيح للمؤشر في ظل بوادر تذبذبات حادة.