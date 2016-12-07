لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا
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* المؤشر السعودي يرتفع 0.1 بالمئة إلى 7161.31 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تقترب من إعطاء إشارات للبيع.
* الرياض المالية تقول إن هناك احتمالا متزايدا لحركة تصحيح للمؤشر في ظل بوادر تذبذبات حادة.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة وجبل عمر والإنماء 0.3 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 1.2 بالمئة والسعودي للاستثمار 1.02 بالمئة.
* أسهم السعودي الفرنسي تنخفض 1.1 بالمئة وسابك وسافكو 0.3 بالمئة ومعادن ومكة للتعمير 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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