لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* المؤشر السعودي يرتفع 0.3 بالمئة إلى 7143 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن الاتجاه الصاعد للمؤشر بدأ يفقد قوته وحدة التذبذب في تزايد.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات‭‭ ‬‬الفنية تقترب من إعطاء إشارات للبيع مما يزيد من احتمال تعرض المؤشر لحركة تصحيح.