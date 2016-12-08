لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا
* المؤشر السعودي يرتفع 0.3 بالمئة إلى 7143 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن الاتجاه الصاعد للمؤشر بدأ يفقد قوته وحدة التذبذب في تزايد.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تقترب من إعطاء إشارات للبيع مما يزيد من احتمال تعرض المؤشر لحركة تصحيح.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة والأهلي التجاري 0.7 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 1.7 بالمئة ومكة للتعمير 0.8 بالمئة والاتصالات السعودية 0.3 بالمئة.
* أسهم جرير والمتقدمة تنخفض 0.4 بالمئة وصافولا والطيار 0.3 بالمئة وساب 0.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير أحمد إلهامي)
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