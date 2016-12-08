لمحة -المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.1% عند 7118 نقطة
* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.1 بالمئة عند 7118 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر قد يشهد حركة تصحيح.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تقترب من إعطاء إشارات للبيع.
* أسهم سابك تغلق منخفضة 0.8 بالمئة وصافولا 1.8 بالمئة ومعادن 0.7 بالمئة والعثيم 3.6 بالمئة والطيار 1.4 بالمئة.
* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 0.4 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 2.8 بالمئة واسمنت اليمامة 2.9 بالمئة والاسمنت السعودية 0.7 بالمئة ودار الأركان 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير أحمد إلهامي)
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