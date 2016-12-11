لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا مدعوما بمكاسب البتروكيماويات
0715 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.9 بالمئة إلى 7183.8 نقطة وسط صعود معظم الأسهم القيادية.
* مؤشر البتروكيماويات يقفز 2.09 بالمئة بعدما توصل منتجو النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها أمس السبت إلى أول اتفاق مشترك منذ 2001 لتقييد إنتاج الخام وتخفيف تخمة المعروض في الأسواق.
* الرياض المالية كانت قد قالت في تقرير إن المؤشرات الفنية تقترب من إعطاء إشارات للبيع وتوقعت أن يشهد المؤشر حركة تصحيح.
* أسهم سابك ترتفع 1.8 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة والأهلي التجاري 09 بالمئة والصحراء 4.9 بالمئة وينساب 2.5 بالمئة.
* تراجع سهمين فقط صباحا هما جبل عمر والدريس بخسائر 0.3 بالمئة لكل منهما. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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