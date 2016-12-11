صعود واسع النطاق للأسهم السعودية بقيادة البتروكيماويات

الرياض 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - واصل المؤشر السعودي ارتفاعه القوي الذي شهده خلال تعاملات الأحد مدعوما بصعود معظم الأسهم المتداولة بصدارة البتروكيماويات بعد توصل أوبك لاتفاق مع الدول غير الأعضاء بالمنظمة لخفض إنتاج الخام.

وبحلول الساعة 1209 بتوقيت جرينتش قفز المؤشر 1.12 بالمئة إلى 7197.3 نقطة.

وصعد 160 سهما من بين 170 سهما جرى التداول عليها وتراجعت ثلاثة أسهم فقط جميعها لشركات صغيرة فيما استقرت الأسهم المتبقية دون تغيير.

وقفز مؤشر البتروكيماويات 1.8 بالمئة بعدما توصل منتجو النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها أمس السبت إلى أول اتفاق مشترك منذ 2001 لتقييد إنتاج الخام وتخفيف تخمة المعروض في الأسواق.

وقاد سهم سابك ارتفاعات السوق بمكاسب 1.6 بالمئة.

وزادت أسهم السعودي الفرنسي 1.9 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وصافولا 1.8 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 4.4 بالمئة والصحراء 4.12 بالمئة والكهرباء 1.6 بالمئة وينساب 1.9 بالمئة.

وقفز سهم الخضري تسعة بالمئة وسط تداولات نشطة دفعت السهم لمستوى 12.8 ريال ليقترب من مستوى المقاومة الفني الواقع عند 13.10 ريال.

وشهد السهم تداولات نشطة مؤخرا مع ورود إشارات على سداد الحكومة المستحقات المتأخرة للمقاولين والتي من شأنها أن تنعكس إيجابا على الشركة وعلى الاقتصاد بوجه عام إذ ستعزز السيولة وتدفع عجلة سير بعض المشروعات المتعثرة.

وارتفع سهم سبكيم 2.45 بالمئة بعدما قالت الشركة يوم الخميس إنها وقعت عقدا مع إي تيك الكورية الجنوبية لمشروع يتكلف 542.6 مليون ريال (144.6 مليون دولار) يستهدف رفع كفاءة مصنع ميثانول في الجبيل.

وتمتلك سبكيم 65 بالمئة في الشركة العالمية للميثانول بينما تحوز مجموعة شركات يابانية النسبة الباقية.