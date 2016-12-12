لمحة -المؤشر السعودي يغلق متراجعا تحت وطأة خسائر البتروكيماويات
1227 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.5 بالمئة عند 7162.4 نقطة.
* مؤشر البتروكيماويات ينخفض 1.2 بالمئة.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال متراجعة وتعطي إشارات للبيع.
* الرياض المالية تقول المؤشر يواجه مقاومة عند 7225 - 7350 نقطة.
* أسهم سابك تنخفض 1.3 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة ودار الأركان 3.9 بالمئة وينساب 1.9 بالمئة وسافكو 1.3 بالمئة.
* أسهم الأهلي التجاري ترتفع 1.2 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.5 بالمئة والبحري 1.7 بالمئة وسامبا 0.4 بالمئة وصافولا 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إيهاب فاروق)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.