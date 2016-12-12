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لمحة -المؤشر السعودي يغلق متراجعا تحت وطأة خسائر البتروكيماويات

Mon Dec 12, 2016 12:50pm GMT
 
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1227 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.5 بالمئة عند 7162.4 نقطة.

* مؤشر البتروكيماويات ينخفض 1.2 بالمئة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال متراجعة وتعطي إشارات للبيع.

* الرياض المالية تقول المؤشر يواجه مقاومة عند 7225 - 7350 نقطة.

* أسهم سابك تنخفض 1.3 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة ودار الأركان 3.9 بالمئة وينساب 1.9 بالمئة وسافكو 1.3 بالمئة.

* أسهم الأهلي التجاري ترتفع 1.2 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.5 بالمئة والبحري 1.7 بالمئة وسامبا 0.4 بالمئة وصافولا 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إيهاب فاروق)
 