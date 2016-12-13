لمحة -عمليات جني أرباح تدفع المؤشر السعودي للنزول بنهاية التعاملات

* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.75 بالمئة عند 7108.4 نقطة.

* نزول 134 سهما بين 170 سهما جرى التداول عليها وصعود 27 سهما فقط واستقرار تسعة آخرين.

* عمليات جني أرباح على الاسهم القيادية للاستفادة من المكاسب التي حققها المؤشر مؤخرا.