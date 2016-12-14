لمحة-أسهم البتروكيماويات تهبط ببورصة السعودية صباحا

* أسعار النفط تتراجع عند اغلاق أمس عن معظم مكاسبها التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة لتغلق بلا تغير يذكر مع تضرر التأييد لخطة أوبك لخفض الانتاج من تقديرات وكالة الطاقة الدولية لحجم انتاج دول المنظمة حاليا