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لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا والبحري يقفز بعد إعلان توزيعات

Sun Dec 18, 2016 7:55am GMT
 
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0739 جمت -

* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.44 بالمئة عند 7122 نقطة.

* مؤشر البتروكيماويات يقفز واحدا بالمئة.

* الرياض المالية تقول إن التعافي الذي يشهده المؤشر حاليا قصير المدى والمؤشرات الفنية تحافظ على تراجعها.

* أسهم سابك ترتفع 0.5 بالمئة والصحراء 4.5 بالمئة والطيار 4.15 بالمئة والكهرباء 1.01 بالمئة وجبل عمر 0.3 بالمئة.

* شركة الاتصالات السعودية تقول إن مجلس إدارتها وافق على شراء حصة عشرة بالمئة في شركة كريم لخدمات نقل الركاب مقابل 100 مليون دولار أو ما يعادل 375 مليون ريال سعودي.

* أسهم البحري تقفز 2.2 بالمئة بعدما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 2.5 ريال للسهم أرباحا عن 2016.

* أسهم الراجحي والمراعي تتراجع 0.4 بالمئة والسعودي للاستثمار وبنك الجزيرة 0.7 بالمئة واسمنت الجنوبية 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 