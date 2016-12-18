لمحة-مكاسب البتركيماويات تدفع المؤشر السعودي للإغلاق على ارتفاع

* سابك أعلنت بعد إغلاق السوق أنها أوصت بتوزيع ريالين للسهم أرباحا نقدية عن النصف الثاني وهو ما يقارن مع ثلاثة ريالات للسهم عن الفترة المقابلة من 2015.