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لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا تحت وطأة خسائر البتروكيماويات

Mon Dec 19, 2016 8:30am GMT
 
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0803 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.2 بالمئة إلى 7121.3 نقطة.

* مؤشر البتروكيماويات يخسر 1.02 بالمئة.

* الرياض المالية قالت إن المؤشرات الفنية لا تزال متراجعة.

* أسهم سابك تسجل أكبر الخسائر على المؤشر وتنخفض 2.1 بالمئة.

* سابك أوصت بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ريالين للسهم عن النصف الثاني من العام وهو ما يقل عن ثلاثة ريالات للسهم وزعت عن الفترة نفسها من العام السابق.

* أسهم السعودي الفرنسي تنخفض 1.5 بالمئة والأهلي التجاري 0.5 بالمئة وصافولا 0.8 بالمئة وينساب 0.9 بالمئة وجرير 0.6 بالمئة.

* أسهم الراجحي وسامبا والمراعي ترتفع 0.4 بالمئة والإنماء 0.7 بالمئة والكهرباء 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 