لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا تحت وطأة خسائر البتروكيماويات
0803 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.2 بالمئة إلى 7121.3 نقطة.
* مؤشر البتروكيماويات يخسر 1.02 بالمئة.
* الرياض المالية قالت إن المؤشرات الفنية لا تزال متراجعة.
* أسهم سابك تسجل أكبر الخسائر على المؤشر وتنخفض 2.1 بالمئة.
* سابك أوصت بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ريالين للسهم عن النصف الثاني من العام وهو ما يقل عن ثلاثة ريالات للسهم وزعت عن الفترة نفسها من العام السابق.
* أسهم السعودي الفرنسي تنخفض 1.5 بالمئة والأهلي التجاري 0.5 بالمئة وصافولا 0.8 بالمئة وينساب 0.9 بالمئة وجرير 0.6 بالمئة.
* أسهم الراجحي وسامبا والمراعي ترتفع 0.4 بالمئة والإنماء 0.7 بالمئة والكهرباء 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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