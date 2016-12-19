لمحة -خسائر البتروكيماويات تدفع المؤشر السعودي للنزول

* الرياض المالية توقعت انتهاء التعافي الذي شهده المؤشر في الجلسات المنصرمة.

* أسهم سابك تغلق منخفضة 3.7 بالمئة بعد توصية بتوزيع أرباح أقل من مثيلتها في العام السابق.