لمحة-المؤشر السعودي يتراجع صباحا

0731 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.5 بالمئة إلى 7043.11 نقطة.

* الرياض المالية تقول مرحة تصحيح المؤشر ربما تكون قد اكتملت لكن المؤشرات الفنية لا تزال محايدة إلى سلبية.

* الرياض المالية تقول المؤشر سيواجه مقاومة قوية عند 7225 - 7350 نقطة في حال صعوده.

* أسهم سابك تنخفض 0.5 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وساب 1.8 بالمئة والأهلي التجاري 0.7 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.15 بالمئة.

* أسهم موبايلي تقفز 2.4 بالمئة بعد الحصول على تمويل بقيمة ملياري ريال من مصرف الإنماء لأجل عشر سنوات.