لمحة-المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0731 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.5 بالمئة إلى 7043.11 نقطة.
* الرياض المالية تقول مرحة تصحيح المؤشر ربما تكون قد اكتملت لكن المؤشرات الفنية لا تزال محايدة إلى سلبية.
* الرياض المالية تقول المؤشر سيواجه مقاومة قوية عند 7225 - 7350 نقطة في حال صعوده.
* أسهم سابك تنخفض 0.5 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وساب 1.8 بالمئة والأهلي التجاري 0.7 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.15 بالمئة.
* أسهم موبايلي تقفز 2.4 بالمئة بعد الحصول على تمويل بقيمة ملياري ريال من مصرف الإنماء لأجل عشر سنوات.
* أسهم الكهرباء ترتفع 0.9 بالمئة والاتصالات 0.3 بالمئة والإنماء 0.3 بالمئة وزين السعودية 1.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
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