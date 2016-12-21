لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0838 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.24 بالمئة إلى 7043.6 نقطة.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال متراجعة وتعطي إشارات للبيع.
* أسهم صافولا ترتفع 1.8 بالمئة وينساب 1.5 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.8 بالمئة والإنماء 0.7 بالمئة ومعادن 0.5 بالمئة.
* أسهم الراجحي تتراجع 0.3 بالمئة وسابك 0.5 بالمئة ومكة للتعمير 1.12 بالمئة وموبايلي 0.8 بالمئة والأسمنت السعودية 0.7 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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