بورصة السعودية ترتفع قبل إعلان ميزانية 2017 والسوق المصرية تتباطأ

من أندرو تورشيا

دبي 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ارتفعت البورصة السعودية اليوم الخميس قبل الإعلان عن موازنة المملكة لعام 2017 بينما تباطأت موجة صعود سوق الأسهم المصرية في حين تباين أداء الأسواق الخليجية الأخرى وسط أحجام تداول محدودة.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.4 بالمئة. وتركز معظم النشاط على أسهم الفئة الثانية مثل سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف الذي قفز عشرة بالمئة.

وزاد سهم السعودية للكهرباء 0.7 بالمئة. وارتفعت أرباح الشركة في أعقاب الإعلان عن ميزانية 2016 التي تضمنت زيادة رسوم الخدمات العامة وأسعار الطاقة المحلية. وأعلنت الشركة عن قفزة نسبتها 50.8 بالمئة في صافي ربحها في الربع الثالث.

وبعد إغلاق السوق أعلنت الرياض أنها خفضت بشكل كبير العجز الضخم في الميزانية هذا العام وستزيد الإنفاق الحكومي في 2017 لتعزيز النمو الاقتصادي الضعيف بينما ستواصل تقليص العجز. غير أن الحكومة لم تكشف على الفور عن تغييرات محددة لأسعار الطاقة.

وتراجع مؤشر بورصة دبي 0.1 بالمئة في حين نزل المؤشر العام لبورصة أبوظبي 0.7 بالمئة. وكانت التعاملات محدودة لأن بعض المستثمرين عازفون بالفعل عن التداول مع حلول فترة عطلات العام الجديد.

لكن البورصة القطرية ارتفعت 0.3 بالمئة بدعم من صعود سهم بروة العقارية 1.7 بالمئة.