مسؤول: السعودية تخطط لاقتراض 10-15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017

دبي 23 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال محمد التويجري الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي إن المملكة تخطط لاقتراض ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017 ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية.

وجاءت تصريحات التويجري خلال مقابلة مع تلفزيون العربية تم بثها اليوم الجمعة.

وأصدرت الحكومة سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول في أول إصدار لسندات سيادية دولية وجمعت عشرة مليارات دولار من قرض دولي في وقت سابق من العام.

كما أصدرت الحكومة منذ منتصف 2015 سندات محلية شهرية بقيمة 20 مليار ريال حتى سبتمبر أيلول الماضي قبل أن تتوقف عن إصدار هذه السندات.