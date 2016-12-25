المؤشر السعودي يقفز بعد إعلان ميزانية 2017

الرياض 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قفز المؤشر السعودي صباح اليوم الأحد في رد فعل إيجابي بعد إعلان ميزانية 2017 التي شملت توسعا في الإنفاق لدعم النمو الاقتصادي الضعيف ‭ ‬‬وخططا لزيادة أسعار الطاقة المحلية والكهرباء.

وقفز المؤشر 1.33 بالمئة إلى 7182.2 نقطة بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش. ومن بين 171 سهما جرى التداول عليها ارتفع 166 سهما وتراجع سهم واحد فقط فيما استقرت أربعة اسهم دون تغيير.

وأعلنت السعودية يوم الخميس تحقيق تقدم كبير في خفض العجز الضخم في ميزانية الدولة والناجم عن هبوط أسعار النفط قائلة إنها ستزيد الإنفاق الحكومي في العام القادم لتعزيز النمو الاقتصادي الضعيف.