لمحة-المؤشر السعودي يغلق عند أعلى مستوى في عام بعد إعلان ميزانية 2017

12‭3‬5 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.5 بالمئة عند 7191 نقطة.

* المؤشر يسجل أعلى مستوى منذ السادس من ديسمبر كانون الأول 2015.

* قيم التداول بلغت 5.5 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* مؤشر البنوك يقفز 1.1 بالمئة والبتروكيماويات 2.2 بالمئة.

* صعود 158 سهما بين 171 سهما جرى التداول عليها وتراجع خمسة أسهم واستقرار ثمانية آخرين.

* المملكة أعلنت عن ميزانية شملت توسعا في الإنفاق وتوقعات بزيادة الإيرادات غير النفطية بدعم من رفع أسعار الطاقة المحلية ورسوم.

* شركات البتروكيماويات لن تشهد زيادة في أسعار الغاز واللقيم قبل عام 2019.

* أسهم الكهرباء تغلق مرتفعة 8.7 بالمئة وسابك 1.1 بالمئة وينساب 5.8 بالمئة وكيان 6.4 بالمئة وسامبا 2.2 بالمئة والأهلي التجاري 1.9 بالمئة.