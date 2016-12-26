لمحة -المؤشر السعودي يغلق متراجعا بعد زخم الميزانية

* المؤشر أنهى تعاملات الأمس عند أعلى مستوى في عام عند 7191 نقطة واقترب من مستوى مقاومة فني عند 7235 نقطة مع تفاؤل المتعاملين بتوسع الحكومة في الإنفاق خلال 2017.