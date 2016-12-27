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لمحة-صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا

Tue Dec 27, 2016 7:42am GMT
 
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0724 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.1 بالمئة إلى 7172.15 نقطة.

* قيم التداول ضعيفة صباحا وبلغت 732.6 مليون ريال فقط.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية دخلت في مناطق المبالغة في الشراء ما يشير إلى محدودية الارتفاع.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر تأثر بشكل سلبي من منطقة المقاومة بين 7225 - 7360 وهو ما يعتبر إشارة سلبية.

* أسهم سابك ترتفع 0.4 بالمئة والراجحي وجبل عمر 0.3 بالمئة والعربي الوطني 1.14 بالمئة والإنماء 0.7 بالمئة.

* أسهم الكهرباء تنخفض 1.5 بالمئة وصافولا 1.01 بالمئة وتصنيع 1.4 بالمئة وبنك الرياض 0.4 بالمئة وسبكيم 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 