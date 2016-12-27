لمحة-صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية دخلت في مناطق المبالغة في الشراء ما يشير إلى محدودية الارتفاع.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر تأثر بشكل سلبي من منطقة المقاومة بين 7225 - 7360 وهو ما يعتبر إشارة سلبية.