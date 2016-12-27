المؤشر السعودي يغلق مرتفعا بدعم من مكاسب أسهم البنوك

الرياض 27 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أنهى المؤشر السعودي تعاملات الثلاثاء على ارتفاع قوي مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية بصدارة البنوك مع استمرار تفاؤل المتعاملين بميزانية 2017 وتكوين مراكز جديدة قبل نهاية العام ترقبا لإعلان نتائج الشركات للربع الأخير من 2016.

وقفز المؤشر 1.27 بالمئة ليغلق على 7257.2 نقطة وسط تداولات قوية بلغت قيمتها 5.96 مليار ريال.

وسيكون الاختبار القوي أمام المؤشر هو‭‭ ‬‬الصمود فوق مستوى المقاومة الذي اخترقه اليوم والواقع عند 7225 نقطة وفي حال نجاحه في تحقيق ذلك سيواصل الصعود صوب مستوى المقاومة التالي الواقع عند 7360 نقطة.

لكن الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم أن تكون الارتفاعات محدودة في ظل وصول المؤشرات الفنية لمناطق المبالغة في الشراء.

وقفز مؤشر البنوك 1.8 بالمئة بنهاية التعاملات وسجل سهما سامبا والأهلي التجاري أكبر المكاسب على المؤشر الرئيسي وقفزا 5.04 بالمئة و2.14 بالمئة على الترتيب.

وزادت أسهم بنك الرياض 2.6 بالمئة والبنك الأول 8.1 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.9 بالمئة والإنماء 1.7 بالمئة.

كما زادت أسهم سابك 0.5 بالمئة والكهرباء 1.8 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم اسمنت الجنوبية 0.6 بالمئة والمملكة 0.4 بالمئة وسدافكو 0.2 بالمئة.