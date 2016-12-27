بنك ساب السعودي يوصي بتوزيع 0.35 ريال للسهم أرباحا نقدية عن النصف/2

الرياض 27 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك السعودي البريطاني (ساب) خامس أكبر بنك في السعودية من حيث قيمة الأصول إن مجلس إدارته قرر توزيع 525 مليون ريال (140 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2016 بواقع 0.35 ريال للسهم.

ويعادل هذا المبلغ الأرباح النقدية التي وزعها البنك على المساهمين في الفترة المقابلة من 2015.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيحدد موعده لاحقا.

كان البنك سجل انخفاضا نسبته 12.7 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من 2016 بفعل ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات.