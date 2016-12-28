لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* المؤشر السعودي يرتفع 0.20 بالمئة إلى 7271.6 نقطة.

* المؤشر سجل خلال الجلسات المنصرمة أعلى مستوى في 13 شهرا.

* الرياض المالية تقول المؤشر قد يشهد مزيدا من الارتفاع بفعل الزخم في السوق.