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لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Wed Dec 28, 2016 7:39am GMT
 
[-] نص [+]

0729 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.20 بالمئة إلى 7271.6 نقطة.

* المؤشر سجل خلال الجلسات المنصرمة أعلى مستوى في 13 شهرا.

* الرياض المالية تقول المؤشر قد يشهد مزيدا من الارتفاع بفعل الزخم في السوق.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية أصبحت في مناطق المبالغة في الشراء مما يعد مصدرا للقلق.

* أسهم سابك تفتح مرتفعة 0.5 بالمئة والأهلي التجاري 0.9 بالمئة وسبكيم 2.15 بالمئة وجرير 1.1 بالمئة ومعادن 0.5 بالمئة.

* أسهم جبل عمر والاتصالات السعودية تنخفض 0.3 بالمئة وصافولا 0.7 بالمئة وسامبا 0.4 بالمئة وساب 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 