لمحة -المؤشر السعودي يستهل تعاملات 2017 على ارتفاع طفيف
* المؤشر السعودي يستهل تعاملات 2017 على ارتفاع طفيف 0.2 بالمئة عند 7231.2 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تظهر علامات ضعف مما يشير إلى محدودية الاتجاه الصاعد.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر دخل منطقة مقاومة قوية عند 7225-7360 نقطة مما قد يحد من تقدمه.
* أسهم تصنيع ترتفع 1.15 بالمئة والبحري 1.6 بالمئة وينساب والمتقدمة 0.9 بالمئة والكهرباء 0.4 بالمئة.
* أسهم دار الأركان تنخفض 0.8 بالمئة وبنك البلاد 0.5 بالمئة وبتروكيم 1.2 بالمئة وطيبة القابضة 0.5 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير أحمد إلهامي)
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