لمحة -المؤشر السعودي يستهل تعاملات 2017 على ارتفاع طفيف

* المؤشر السعودي يستهل تعاملات 2017 على ارتفاع طفيف 0.2 بالمئة عند 7231.2 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تظهر علامات ضعف مما يشير إلى محدودية الاتجاه الصاعد.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر دخل منطقة مقاومة قوية عند 7225-7360 نقطة مما قد يحد من تقدمه.