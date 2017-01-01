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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

Sun Jan 1, 2017 12:53pm GMT
 
[-] نص [+]

1235 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.4 بالمئة عند 7238 نقطة.

* قيم التداول بلغت 4.5 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر دخل منطقة مقاومة قوية عند 7225 - 7360 نقطة ما قد يحد من قوته.

* أسهم الطيار تغلق مرتفعة 7.4 بالمئة وصافولا 2.2 بالمئة وسافكو اثنين بالمئة والبحري 1.6 بالمئة وجبل عمر 0.3 بالمئة.

* أسهم الراجحي وسامبا تغلق منخفضة 0.4 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.8 بالمئة وبنك البلاد 1.2 بالمئة والإنماء 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير هالة قنديل)
 