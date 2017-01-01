لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
1235 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.4 بالمئة عند 7238 نقطة.
* قيم التداول بلغت 4.5 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر دخل منطقة مقاومة قوية عند 7225 - 7360 نقطة ما قد يحد من قوته.
* أسهم الطيار تغلق مرتفعة 7.4 بالمئة وصافولا 2.2 بالمئة وسافكو اثنين بالمئة والبحري 1.6 بالمئة وجبل عمر 0.3 بالمئة.
* أسهم الراجحي وسامبا تغلق منخفضة 0.4 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.8 بالمئة وبنك البلاد 1.2 بالمئة والإنماء 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير هالة قنديل)
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