لمحة-المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.13 بالمئة عند 7247.3 نقطة.
* قيم التداول بلغت 5.8 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال متراجعة وتحافظ على إشارات البيع.
* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 0.8 بالمئة وصافولا 3.2 بالمئة والاتصالات السعودية 1.7 بالمئة والمتقدمة 2.8 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 3.8 بالمئة.
* أسهم سامبا والسعودي الفرنسي تغلق منخفضة 1.2 بالمئة وسافكو 1.6 بالمئة وجبل عمر 0.3 بالمئة وساب 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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