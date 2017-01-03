لمحة-ارتفاع طفيف للأسهم السعودية صباحا

* المؤشر السعودي يرتفع 0.06% عند 7251.45 نقطة بعد أن كان منخفضا في أول دقائق من المعاملات.

* ارتفعت أسعار النفط في الساعات الأولى للتداول في 2017 بفضل الآمال بأن يثبت الاتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين على خفض إنتاج النفط والذي بدأ سريانه يوم الأحد فعاليته في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية.