لمحة-ارتفاع طفيف للأسهم السعودية صباحا
0725 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.06% عند 7251.45 نقطة بعد أن كان منخفضا في أول دقائق من المعاملات.
* أسهم سابك وسبكيم تصعد 0.3% وبنك الجزيرة 0.35% وصافولا 1.2% وزين 0.6% واستقرار المراعي والحكير وكيان.
* ارتفعت أسعار النفط في الساعات الأولى للتداول في 2017 بفضل الآمال بأن يثبت الاتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين على خفض إنتاج النفط والذي بدأ سريانه يوم الأحد فعاليته في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية.
* أسهم بنك الرياض تنزل 0.43% وسامبا والراجحي 0.4% وبتروكيم 0.5% والمتقدمة 0.6%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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