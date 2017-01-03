الخضري السعودية تجدد تسهيلات بنكية بقيمة 124.49 مليون ريال بنظام التمويل الإسلامي

القاهرة 3 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة المقاولات السعودية أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاقية تجديد تسهيلات بنكية بنظام التمويل الإسلامي مع بنك البلاد بقيمة 124.491 مليون ريال (33.2 مليون دولار).

وأضافت الشركة في بيان للبورصة أن التسهيلات تهدف "إلى توفير التزام ضامن وتمويل رأس المال العامل وشراء أصول ثابتة للشركة."

وتعمل الخضري بصورة أساسية في تنفيذ المشروعات الحكومية بمجال إنشاء الطرق والكباري والسكك الحديدية والمباني العامة والجامعات ومحطات المياه إلى جانب مشروعات جمع النفايات الصلبة من المدن والتخلص منها.

وقالت الخضري إن "مدة حدود التمويل تتراوح ما بين 24 إلى 36 شهرا... وسوف تنتهي الاتفاقية في 11 أكتوبر 2017."

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