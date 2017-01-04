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لمحة-الأسهم السعودية تنزل صباحا مع تراجع أسعار النفط

Wed Jan 4, 2017 7:13am GMT
 
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0704 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.09% إلى 7244.2 نقطة مع تراجع أسعار النفط العالمية.

* أسهم كيان تتراجع 0.56% وسابك 0.54% ومصرف الأول والمراعي 0.4% والحكير 0.3% وصافولا 0.7% واتحاد عذيب 1.7%.

* عقود برنت أنهت جلسة الثلاثاء منخفضة 1.35 دولار لتصل إلى 55.47 دولار للبرميل.

* أسهم سامبا تصعد 0.43% وبنك البلاد 0.25% والإنماء 0.33% واستقرار المراعي وموبايلي وزين. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 