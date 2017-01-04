لمحة-نزول شبه جماعي للأسهم السعودية

* ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وعلامات على أن منتجي النفط مستعدون للالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.