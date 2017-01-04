البورصة المصرية تقفز إلى مستوى قياسي مع صعود بالم هيلز والسعودية تتراجع

من سيلين أسود

دبي 4 يناير كانون الثاني (رويترز) - حققت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أداء قويا للجلسة الثانية على التوالي اليوم الأربعاء مع صعود البورصة المصرية إلى مستوى قياسي بينما هبطت البورصة السعودية بفعل مبيعات لجني الأرباح.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.5 بالمئة إلى 12608 نقاط في أكبر حجم تداول هذا الأسبوع متخطيا المستوى القياسي السابق البالغ 12534 نقطة الذي سجله اثناء التعاملات في 22 ديسمبر كانون الأول.

وقفز سهم بالم هيلز للتعمير 8.5 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها وقعت اتفاقا مع وزارة الإسكان المصرية لشراء قطعة أرض كبيرة في غرب القاهرة لبناء مشروع جديد بالقرب من مشروعات قائمة.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب -الذين كانوا مشتريا صافيا للأسهم المصرية منذ تعويم الجنيه قبل شهرين- واصلوا الشراء اليوم الأربعاء.

وأغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعا 0.8 بالمئة محققا مكاسب للجلسة الثانية على الترتيب مع صعود 80 بالمئة من الأسهم المدرجة على قائمته. وصعد سهم شركة التطوير العقاري المتحدة للتنمية 4.9 بالمئة في تداول مكثف محققا أفضل أداء في السوق.

وأظهر مسح شهري لرويترز شمل كبار مديري صناديق الاستثمار في الشرق الأوسط في نهاية ديسمبر كانون الأول أن هؤلاء المديرين متفائلون بشكل عام بالأسهم في المنطقة وبصفة خاصة في دولة الإمارات العربية وقطر حيث يسعون للاستفادة من توزيعات أرباح سنوية مرتفعة.

وعوض مؤشر سوق دبي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.4 بالمئة مع صعود بعض الأسهم الكبيرة المدرجة. وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني وهو قليل التداول في العادة 2.9 بالمئة.