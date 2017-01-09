لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0753 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.7 بالمئة إلى 7088.1 نقطة.
* الرياض المالية تقول المتعاملين يتداولون بحذر ويتجهون لجني الأرباح.
* الرياض المالية تقول إن هناك إشارات على أن المؤشر بدأ مسارا تصحيحيا والمؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع.
* أسهم جرير ترتفع 0.6 بالمئة بعد نمو أرباح الربع الرابع 3.5 بالمئة بفضل زيادة المبيعات.
* الشركة قالت إن إن صافي ربح الربع الأخير من 2016 بلغ 215.3 مليون ريال (57.4 مليون دولار) مقابل 208.1 مليون قبل عام.
* أسهم سابك ترتفع 0.3 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.6 بالمئة والمراعي 0.4 بالمئة والسعودي للاستثمار 0.7 بالمئة.
* أسهم جبل عمر تنخفض 1.4 بالمئة والأهلي التجاري 1.7 بالمئة وموبايلي 3.6 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وصافولا 1.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.