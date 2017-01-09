لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

* الرياض المالية تقول إن هناك إشارات على أن المؤشر بدأ مسارا تصحيحيا والمؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع.

* الشركة قالت إن إن صافي ربح الربع الأخير من 2016 بلغ 215.3 مليون ريال (57.4 مليون دولار) مقابل 208.1 مليون قبل عام.