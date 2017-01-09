لمحة-المؤشر السعودي يغلق متراجعا مع جني المتعاملين للأرباح
1223 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.8% عند 7081.7 نقطة.
* قيم التداول بلغت 4.7 مليار ريال.
* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم أن يبدأ المؤشر حركة تصحيح في ظل إعطاء المؤشرات الفنية إشارات للبيع وجني المتعاملين للأرباح.
* أسهم صافولا تخسر 4.5 بالمئة والأهلي التجاري 2.2 بالمئة وموبايلي 5.9 بالمئة.
* أسهم الاسمنت السعودية تنخفض 3.9 بالمئة واسمنت اليمامة 7.5 بالمئة. شعاع كابيتال قالت اليوم إنها بدأت تغطيتها للسهمين بتوصية بالبيع.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.8 بالمئة وسامبا 1.3 بالمئة وجبل عمر 0.7 بالمئة والمراعي 0.7 بالمئة والعربي الوطني 1.2 بالمئة.
* سهم جرير يسجل ارتفاعا هامشيا 0.2 بالمئة بعد نمو أرباح الربع الأخير من 2016 بنسبة 3.5 بالمئة بفضل زيادة المبيعات.
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.