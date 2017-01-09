تصحيح ببورصة مصر واستمرار خسائر السعودية والإمارات تتفوق

من سيلين أسود

دبي 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - شهدت البورصة المصرية تصحيحا اليوم الاثنين مع قيام المتعاملين المحليين بالبيع لجني الأرباح بينما تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية حيث أبلت بورصتا الإمارات بلاء حسنا في ظل تركيز المتعاملين على الأسهم المالية وضغط تراجع أسعار النفط على أسهم منتجي البتروكيماويات في السعودية.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 بالمئة منهيا موجة مكاسب لأربع جلسات متتالية. وأظهرت بيانات البورصة أن المؤسسات المحلية باعت أكثر مما اشترت بفارق كبير بينما كانت الصناديق الأجنبية مشتريا صافيا.

ويعتقد كثير من المحللين أنه تصحيح عادي بعدما صعدت السوق 45 بالمئة منذ تعويم الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وتراجع سهم العربية لحليج الأقطان أربعة بالمئة في أسوأ أداء بالسوق.

وانخفض سهم السويدي إليكتريك اثنين بالمئة. وأعلنت الشركة اليوم أن وحدة لها فازت بعطاء لمشروع أعمال هندسية وإنشاءات مع شركة كهرباء مملوكة للدولة. ولم تعلن القيمة أو موعد بدء المشروع.

ويعتقد المحللون لدى نعيم للسمسرة بالقاهرة أن المشروع لن يؤثر بشكل يذكر على تقييمات أسهم السويدي التي استوعبت بالفعل مشروعات جديدة بستة مليارات جنيه مصري لعام 2017.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8 بالمئة لتبلغ خسائره منذ بداية العام 1.8 بالمئة. وضغط النفط على أداء السوق مع تراجع العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 56 دولارا للبرميل. وهبط سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 2.1 بالمئة.