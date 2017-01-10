لمحة -المؤشر السعودي يتجه للتراجع للجلسة الثالثة على التوالي
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* المؤشر السعودي يتراجع 0.51 بالمئة إلى 7045 نقطة.
* المؤشر يتجه للتراجع للجلسة الثالثة على التوالي بعدما سجل أمس أدنى مستوى في اسبوعين.
* الرياض المالية تقول المعنويات السلبية لا تزال تؤثر على المتعاملين بالسوق.
* الرياض المالية إن المؤشرات الفنية على المدى المتوسط لا تزال تحافظ على سلبيتها وتعطي إشارات للبيع.
* الرياض المالية تتوقع استمرار حركة التصحيح على المدى القريب.
* أسهم الراجحي تنخفض 0.8 بالمئة والاتصالات السعودية 1.04 بالمئة وصافولا 1.2 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وبنك الرياض 0.9 بالمئة.
* أسهم الصحراء ترتفع 2.2 بالمئة بعد رفع اتش.اس.بي.سي للسعر المستهدف للسهم إلى 12 ريالا من 11 ريالا.
* أسهم إعمار المدينة الاقتصادية تصعد 0.6 بالمئة والبنك الأول 0.8 بالمئة والعربي الوطني 0.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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