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لمحة-المؤشر السعودي يغلق منخفضا مع جني المتعاملين للأرباح

Tue Jan 10, 2017 1:40pm GMT
 
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1325 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 1.04 بالمئة عند 7008.03 نقطة.

* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إنها تتوقع استمرار حركة التصحيح على المدى الطويل.

* الرياض المالية قالت إن المؤشرات الفنية لا تزال سلبية وتعطي إشارات للشراء والمعنويات السلبية تؤثر على المتعاملين.

* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 2.4 بالمئة والراجحي 0.8 بالمئة والاتصالات السعودية 2.4 بالمئة وصافولا 3.2 بالمئة وسافكو 3.4 بالمئة.

* أسهم السعودي الفرنسي تغلق مرتفعة 2.5 بالمئة وسابك 0.35 بالمئة والصحراء للبتروكيماويات 2.6 بالمئة والبحري 0.5 بالمئة والعثيم 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 