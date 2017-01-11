تراجع البورصة السعودية وبورصتي الإمارات في التداولات المبكرة

دبي 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - تراجعت البورصة السعودية في التداولات المبكرة اليوم الأربعاء مع انخفاض جميع الأسهم باستثناء منتج واحد للبتروكيماويات بعد انخفاض النفط لأدنى مستوى خلال شهر تقريبا في الأسواق الخارجية فيما أدى جني الأرباح وتراجع أسهم قيادية لانخفاض بورصتي الإمارات.

وتراجع المؤشر السعودي 0.7 بالمئة إلى 6957 نقطة دون مستوى الدعم الفني الذي بلغه في منتصف ديسمبر كانون الأول عند 7002 نقطة.

لكن سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) زاد 0.9 بالمئة بعد إعلان الشركة زيادة 53.4 بالمئة في صافي أرباح الربع الرابع من العام إلى 602.85 مليون ريال (160.7 مليون دولار) وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين.

وكان أداء أسهم جميع البنوك السعودية الكبيرة ضعيفا ونزل سهم الراجحي 0.8 بالمئة.

ونزل مؤشر بورصة دبي -الذي تجاوز أداءه بورصات المنطقة منذ مطلع العام- 0.5 بالمئة حيث تأثرت السوق بتراجع الأسهم القيادية. وانخفض سهم إعمار العقارية 1.0 بالمئة.

لكن بعض الأسهم في قطاع التأمين حققت أداء أفضل من باقي السوق حيث قفز سهم الإسلامية العربية للتأمين وهو الأكثر تداولا 4.1 بالمئة. وهناك تكهنات بأن القطاعين المالي والتأميني قد يشهدان المزيد من عمليات الدمج بعد إتمام اتفاق الاندماج الوشيك بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.