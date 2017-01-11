لمحة -المؤشر السعودي يتراجع للجلسة الرابعة ويسجل أدنى مستوى في 6 أسابيع

* الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية قال لرويترز اليوم إن البورصة تهدف إلى بدء تطبيق آلية (2+T) وهي تسوية الصفقات خلال يومي عمل قبل مراجعة إم.اس.سي.آي للتصنيف السعودي في يونيو حزيران المقبل. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)