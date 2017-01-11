لمحة -المؤشر السعودي يتراجع للجلسة الرابعة ويسجل أدنى مستوى في 6 أسابيع
1222 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 1.6 بالمئة عند 6894.7 نقطة لينزل دون الحاجز النفسي الواقع عند 7000 نقطة.
* المؤشر يتراجع للجلسة الرابعة على التوالي ويسجل أدنى مستوى منذ 29 نوفمبر تشرين الثاني.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال تعطي إشارات للبيع ونزول أسعار النفط يؤثر على معنويات المتعاملين.
* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 3.45 بالمئة والراجحي 1.2 بالمئة والاسمنت السعودية 8.1 بالمئة والأهلي التجاري 2.2 بالمئة والاتصالات 2.5 بالمئة.
* أسهم معادن تغلق مرتفعة 1.3 بالمئة وجرير 1.1 بالمئة والبحري 0.2 بالمئة.
* الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية قال لرويترز اليوم إن البورصة تهدف إلى بدء تطبيق آلية (2+T) وهي تسوية الصفقات خلال يومي عمل قبل مراجعة إم.اس.سي.آي للتصنيف السعودي في يونيو حزيران المقبل. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.